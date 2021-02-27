Коронавирус подтвердился у 806 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 212 018 случаев. .

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 806 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 212 018 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 24961(+137),

в городе Алматы - 24878(+105),

в ВКО - 21945(+48),

в Атырауской области - 17121(+39),

в Павлодарской области - 17455(+79),

в Карагандинской области - 15348(+40),

в Акмолинской области - 13510(+70),

в ЗКО – 12910(+66),

в СКО - 12275(+30),

в Костанайской области - 12249(+64),

в Алматинской области - 10727(+64),

в городе Шымкент - 6123(+12),

в Жамбылской области - 5935(+20),

в Туркестанской области - 4276(+9),

в Мангистауской области - 4219(+5),

в Актюбинской области - 4251(+12),

в Кызылординской области - 3835(+6).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 71,

в городе Шымкент - 9,

в Акмолинской области - 108,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 22,

в ВКО - 34,

в Жамбылской области - 18,

в ЗКО - 98,

в Карагандинской области - 57,

в Костанайской области - 68,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 82,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 195 752 человека от COVID-19.

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