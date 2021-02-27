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Коронавирус подтвердился у 806 человек за сутки в Казахстане

Фото: zakon.kz. 27 февраля 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 212 018 случаев. .

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 806 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 212 018 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24961(+137),
  • в городе Алматы - 24878(+105),
  • в ВКО - 21945(+48),
  • в Атырауской области - 17121(+39),
  • в Павлодарской области - 17455(+79),
  • в Карагандинской области - 15348(+40),
  • в Акмолинской области - 13510(+70),
  • в ЗКО – 12910(+66),
  • в СКО - 12275(+30),
  • в Костанайской области - 12249(+64),
  • в Алматинской области - 10727(+64),
  • в городе Шымкент - 6123(+12),
  • в Жамбылской области - 5935(+20),
  • в Туркестанской области - 4276(+9),
  • в Мангистауской области - 4219(+5),
  • в Актюбинской области - 4251(+12),
  • в Кызылординской области - 3835(+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 71,
  • в городе Шымкент - 9,
  • в Акмолинской области - 108,
  • в Алматинской области - 37,
  • в Атырауской области - 22,
  • в ВКО - 34,
  • в Жамбылской области - 18,
  • в ЗКО - 98,
  • в Карагандинской области - 57,
  • в Костанайской области - 68,
  • в Кызылординской области - 4,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 82,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 195 752 человека от COVID-19.

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