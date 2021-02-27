Коронавирус подтвердился у 806 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 212 018 случаев. .
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 806 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 212 018 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 24961(+137),
- в городе Алматы - 24878(+105),
- в ВКО - 21945(+48),
- в Атырауской области - 17121(+39),
- в Павлодарской области - 17455(+79),
- в Карагандинской области - 15348(+40),
- в Акмолинской области - 13510(+70),
- в ЗКО – 12910(+66),
- в СКО - 12275(+30),
- в Костанайской области - 12249(+64),
- в Алматинской области - 10727(+64),
- в городе Шымкент - 6123(+12),
- в Жамбылской области - 5935(+20),
- в Туркестанской области - 4276(+9),
- в Мангистауской области - 4219(+5),
- в Актюбинской области - 4251(+12),
- в Кызылординской области - 3835(+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 71,
- в городе Шымкент - 9,
- в Акмолинской области - 108,
- в Алматинской области - 37,
- в Атырауской области - 22,
- в ВКО - 34,
- в Жамбылской области - 18,
- в ЗКО - 98,
- в Карагандинской области - 57,
- в Костанайской области - 68,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 1,
- в Павлодарской области - 82,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 195 752 человека от COVID-19.
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