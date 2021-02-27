Зеленский поблагодарил Байдена за непризнание Крыма частью России

Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание попыток аннексии Россией Крыма и Севастополя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом он написал в Twitter.

Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым – это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно – падаем, - написал Зеленский.

Ранее Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. Впоследствии Байден заявил, что США никогда не признают заявленную Россией аннексию Крыма. Также он добавил, что США будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям РФ.

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