Еще десять человек скончались от коронавируса в Казахстане

На 27 февраля лечение от К.ВИ продолжают получать 20 280 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 февраля, сообщает zakon.kz.

На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 280 человек (13 523 КВИ+ и 6 757 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 380 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 900 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 253 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 42 пациента.

За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 10 человек. Всего с 13 марта скончались 2 743 человека.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 25 февраля 2021 года зарегистрировано 54 случая заболевания. Выздоровели 216 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 49 226, случаев с летальным исходом - 620, всего выздоровели – 41 849 человек.

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