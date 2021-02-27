Насколько безопасно приложение Clubhouse

Появились опасения, что Китай способен проникнуть в базу данных приложения.

Последние несколько недель среди пользователей сети стало популярно голосовое приложение Clubhouse, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

В новом приложении общение происходит исключительно в голосовом формате, что отличает его от всех остальных социальных сетей. По словам разработчиков, пользователи приложения входят в так называемые комнаты и слушают конструктивные беседы. Модератор комнаты управляет процессом и позволяет участникам высказаться или принять участие в обсуждении другим образом.

Когда количество пользователей приложения резко увеличилось вдвое, появилось опасение касательно конфиденциальности и возможной кражи данных.

Так, в новостях заговорили о том, что Китай способен проникнуть в базу данных приложения, и это побудило компанию начать пересмотр механизмов защиты данных, особенно после отчета, опубликованного Стэнфордским университетом. Как следует из последнего, приложение имеет бреши в системе безопасности, ввиду чего данные пользователей становятся легкой добычей, особенно для китайского правительства.

В ответ на отчет Стэнфордского университета владельцы приложения Clubhouse заявили, что решили не запускать приложение в Китае. Несмотря на это, некоторые люди все же смогли найти способ загрузить данное приложение, а значит, часть обсуждений проходит через китайские серверы.

Как отметила компания, в течение 72 часов она внесет изменения, чтобы усложнить методы шифрования и клиенты не отправляли информацию на китайские серверы.

Приложение было разработано бизнесменом из Кремниевой долины Полом Дэвисоном и бывшим сотрудником Google Роханом Сетом, получившими финансирование в объеме почти 12 миллионов долларов от американской компании Anderson Horowitz. Кроме того, в ходе новой кампании по сбору средств, проект поддержали еще более 180 инвесторов. В настоящее время стоимость Clubhouse оценивается почти в 1 миллиард долларов.

В отличие от Facebook, Instagram и Twitter, приложений, ставшими популярными в обычных условиях, приложение Clubhouse получило широкую известность во время пандемии коронавируса, когда люди не могли встретиться оффлайн.

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