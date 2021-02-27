Леди Гага пообещала полмиллиона долларов за возвращение похищенных собак

В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги.

Американская певица Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов за возвращение ее собак, которые были похищены несколько дней назад, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единой благодаря акту милосердия. Я заплачу 500 тысяч долларов за их безопасное возвращение, — написала певица а своей странице в Twitter.

Также она указала электронную почту, на которую можно прислать информацию.

В твите она призналась в любви своему помощнику Райану Фишеру, которого ранили при похищении питомцев. Певица отметила, что Фишер рисковал своей жизнью, и назвала его героем.

В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!