Диетолог назвала опасные для здоровья фрукты

Фрукты в некоторых случаях могут навредить организму.

По словам диетолога, фрукты в некоторых случаях могут навредить организму, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По словам специалиста, основную опасность представляет входящая в состав сладких плодов фруктоза. Это моносахарид, чрезмерное потребление которого ведет к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.

Врач предупредила, что одним из тяжелых последствий злоупотребления сладкими фруктами может стать сахарный диабет.

В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой. кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко

По словам Мойсенко, отдавать предпочтение нужно жестким фруктам, содержащим мало сока.

Врач добавила, что употребление непривычных для организма экзотических фруктов, даже жестких, может привести к аллергическим реакциям. В этом смысле, по ее словам, на последнее место среди всех плодов, которые можно себе позволить, следует поставить киви, ананасы, бананы и манго.

Диетолог не рекомендует также увлекаться фруктами, способными вызывать усиленное брожение в организме, например цитрусовыми. Этим же свойством, по ее словам, обладают многие ягоды: виноград, черная смородина и в особенности крыжовник.

Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, от фруктов и ягод лучше вообще отказаться, считает Мойсенко. Она советует им съедать не более двух яблок и одной жесткой груши в неделю. Вместо черной смородины им лучше выбирать красную, советует врач. Небольшое количество фиников, по ее мнению, тоже не должно навредить.

Почти единственным исключением из этих правил Мойсенко считает лимон.

В нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины. И вот эти кислоты удивительные, особенно для пожилых людей и людей с пониженной кислотной активностью в желудке, — рассказала диетолог.

Однако с осторожностью к этому фрукту должны относиться люди, у которых повышена кислотность желудка.

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