Роскосмос показал станцию "Луна-25": аппарат проходит испытания

"Луна-25" спроектирована с целью исследования поверхности естественного спутника нашей планеты в околополярной области.

Государственная корпорация "Роскосмос" сообщила о том, что Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина продолжает комплексные испытания автоматической станции "Луна-25", которой в текущем году предстоит отправиться к естественному спутнику нашей планеты, передает zakon.kz.

Недавно аппарат прошнл тестирование в специальной акустической камере: было сымитировано воздействие звуковых волн, которому станция будет подвергаться во время старта ракеты-носителя.

Теперь сообщается, что "Луна-25" находится в особой "чистой" комнате, где проводятся комплексные электрические испытания. Специалисты применяют стенд наземной отработки бортового комплекса управления станции, оснащённый современными технологическими образцами бортовой аппаратуры и предназначенный для отработки логики и алгоритмов управления космическим аппаратом на всех этапах его активного существования.

По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, на космодром Восточный "Луна-25" отправится в августе. Там будут выполнены финальные проверки перед запуском, который предварительно намечен на октябрь.

Как отмечается, "Луна-25" спроектирована с целью исследования поверхности естественного спутника нашей планеты в околополярной области.

Кроме того, аппарат позволит опробовать технологию мягкой посадки

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