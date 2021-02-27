Всю ночь полицейские СКО охраняли сломавшуюся на трассе фуру из Турции

В дороге у него сломался воздушный фильтр.

Дальнобойщик из Турции вез на родину из Петропавловска 20 тонн льна. В дороге у него сломался воздушный фильтр. Что предпринять, он не знал, передает zakon.kz.

Как рассказали в ДП СКО, сотрудники батальона патрульной полиции Канат Тенисбаев и Самат Данияров на 102 км обслуживаемой трассы Мамлютка-Костанай, вблизи райцентра Пресновки, увидели стоящий на обочине большегруз "Volvo". Водитель оказался гражданином Турции. Языковой барьер был преодолён при помощи онлайн-переводчика в его телефоне.

Дальнобойщик пояснил, что везет на родину из Петропавловска 20 тонн льна. В дороге у него сломался воздушный фильтр.

Полицейские сфотографировали деталь и отправили снимок знакомым в Петропавловск. Те передали новый фильтр через водителя такси. Гражданина Турции по просьбе полицейских прибывшие на место сотрудники ЧС отвезли в гостиницу, а стражи порядка всю ночь охраняли фуру. Наутро помогли иностранному гостю закончить ремонт, - рассказали в департаменте.

Турецкий водитель не ожидал такой помощи.

Сколько езжу, никогда не встречал таких полицейских, не ожидал, что получу помощь так быстро. Спасибо! — сказал иностранец.

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