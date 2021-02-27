Трое казахстанских боксеров вышли в финал турнира "Странджа-202"

В Болгарии продолжается международный турнир по боксу "Странджа".

В Болгарии продолжается международный турнир по боксу "Странджа", сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz

В соревнованиях среди мужчин бронзовыми наградами соревнований отметились Нурканат Райыс (до 57 кг) и Бийбарыс Жексен (до 75 кг).

У женщин бронзовым призером турнира стала Карина Ибрагимова (до 60 кг).

Ангелина Лукас (до 51 кг), Надежда Рябец (до 75 кг) и Валентина Хальзова (до 69 кг) одержали победы в полуфинальных поединках и продолжат борьбу за "золото" соревноаний.

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