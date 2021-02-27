Названа лучшая валюта для сбережений

По словам эксперта, лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар.

Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, - в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, - на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных, - прокомментировал он вопрос о валютных сбережениях.

Он также добавил, что для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США.

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