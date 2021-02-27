Первому современному компьютеру исполнилось 75 лет. Каким он был?

Некоторое время существование компьютера ENIAC держалось в секрете.

В феврале 2021 года первому компьютеру современного типа исполнилось ровно 75 лет. Речь идет о компьютере ENIAC, про существование которого стало известно 15 февраля 1946 года, передает zakon.kz.

Конструкция весила 27 тонн и в переводе на нынешние деньги стоила 7,2 миллиона долларов США. Изначально компьютер предназначался для использования в военных целях, для быстрого вычисления траектории движения баллистических ракет и других видов снарядов, пишет hi-news.ru.

Однако при необходимости его можно было настроить для решения других задач. Занимались этим программисты, которыми в большинстве случаев были женщины. Работа с компьютером ENIAC требовала особой сноровки и со стороны выглядела очень странно. Если вкратце, программисты ходили по комнате, переключали провода, крутили регуляторы и так далее.

Но давайте узнаем об этом компьютере чуть больше? Без сложных терминов — только самое главное и интересное.

Компьютер ENIAC и первые программисты в истории человечества

История создания компьютера ENIAC

Разработка компьютера ENIAC была начата в 1942 году, в Электротехнической школе Мура, штат Пенсильвания. Ожидалось, что он сможет облегчить работу женщинам, которые вручную рассчитывали траектории полета баллистических ракет и других снарядов. Им нужно было учитывать положение огнестрельного оружия, силу ветра, температуру воздуха, скорость снаряда и многие другие параметры.

Военным нужно было знать около 3000 траекторий полета снаряда. На расчет каждой из траекторий требовалось выполнить около 1000 операций. На это у каждой женщины уходило около 16 дней. В результате этих вычислений составлялись так называемые таблицы стрельбы, при помощи которых военные могли точно попадать по вражеским целям.

Таблица стрельбы для винтовки с 24 дюймовым стволом, под патрон 7.62 миллиметра с 148-граммовой пулей

Компьютер ENIAC был разработан для быстрого составления таблиц. Для объяснения принципов работы этого устройства нужно написать огромную книгу, поэтому не будем в это углубляться и просто разберемся, как выглядел ENIAC и как выглядела работа с ним. Как и говорилось выше, он весил 27 тонн и стоил 7,2 миллиона долларов США.

Конструкция имела U-образную форму, ее длина равнялась 24 метрам и все это добро занимало площадь 167 квадратных метров. В техническое оснащение входило 17 468 ламп, 7200 кремниевых диодов, 10 000 конденсаторов и тысячи других компонентов. Сверху находилась вентиляционная система для отвода тепла. В общем, это был огромный шкаф с сотнями светящихся лампочек.

Комната с компьютером ENIAC

Мощность компьютера ENIAC

По мощности он был слабее даже современных калькуляторов. Но для тех времен его способности были поразительными. До его создания люди проводили манипуляции с числами самостоятельно и на это уходило много времени.

Но компьютер ENIAC мог выполнять по 357 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду. Как можно понять, конструкция была очень сложной, поэтому компьютер часто давал сбои.

Сначала они возникали два раза в день, но потом разработчики установили более надежные комплектующие и количество сбоев сократилось до одного раза в два дня.

В компьютер ENIAC было невозможно устанавливать программы, как на нынешние ноутбуки и другие устройства. Поэтому для выполнения разных задач его приходилось настраивать заново. Для этого операторам приходилось тянуть провода к разным разъемам, крутить регуляторы и выполнять много других действий.

В те времена этой работе даже не было официального названия. Но, по сути, операторы ENIAC были первыми в истории программистами. На программирование уходили недели, а на отладку — целые недели.

Некоторое время существование компьютера ENIAC держалось в секрете. Впервые о нем написали в газетах 15 февраля 1946 года.

Так уж получилось, что устройство не использовалось долго. В 1955 году проект ENIAC был закрыт, потому что в мире появились компьютеры мощнее. Важно отметить, что более мощные компьютеры существовали и в момент создания ENIAC, просто факт их существования тщательно скрывался. Герой этой статьи считается первым современным компьютером потому, что его можно было настраивать на решение разных задач.

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