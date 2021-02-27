Казахстанские стрелки завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира

Бронзовую награду в актив команды Казахстана принесли Асем Орынбай, Ольга Панарина и Рината Насырова.

24 февраля в Каире (Египет) стартовал лицензионный этап Кубка мира по стендовой стрельбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам очередного соревновательного дня, казахстанские спортсмены завоевали бронзовые медали.

Бронзовую награду в актив команды Казахстана принесли Асем Орынбай, Ольга Панарина и Рината Насырова. Они стали третьими в командном зачете упражнения "скит" с общим результатом 476 очков.

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