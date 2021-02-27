Президент Кыргызстана намерен посетить Казахстан в начале марта

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует посетить Казахстан 2-3 марта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует посетить Казахстан 2-3 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

Статус и программа поездки пока неизвестен .

Выборы президента Кыргызстана прошли 10 января. На следующий день в телефонном разговоре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Жапарова с победой и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом. Пресс-служба Токаева сообщала, что Жапаров принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента он совершит в Казахстан.

Однако позже пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек сообщила, что президент Садыр Жапаров намерен осуществить свой первый зарубежный визит в Россию, который прошел 24-25 февраля.

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