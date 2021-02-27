Грабитель с ножом совершил налет на магазин в Петропавловске

Торговая точка не была оборудована видеонаблюдением. Но сотрудник полиции по описанию и почерку преступления предположил, кто это мог быть.

Неизвестный мужчина ворвался вечером в магазина в Петропавловске и угрожая продавщице ножом, забрал деньги из кассы, сообщает zakon.kz.

Со слов женщины, его добычей стали около 30 тысяч тенге. К сожалению, торговая точка не была оборудована видеонаблюдением. Но сотрудник криминальной полиции по описанию и почерку преступления узнал 31-летнего горожанина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотиками, кражу и грабеж.

Полицейские проверили подозреваемого, его причастность к преступлению подтвердилась.

У мужчины изъят нож. Медицинское освидетельствование установило состояние алкогольного опьянения. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 192 УК РК "Разбой". В настоящее время подозреваемый содержится под арестом. пресс-служба МВД РК

Полицейские настоятельно рекомендуют всем предпринимателям принять меры по охране и техническому оснащению бизнес-объектов.

Видеонаблюдение не только ускоряет процесс раскрытия преступлений, но зачастую служит сдерживающим фактором: торговые точки, оборудованные видеокамерами, реже становятся местом совершения имущественных преступлений. заместитель начальника первого ОП Талгат Смагулов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!