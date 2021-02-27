Преступники взломали дверь пенсионерки ломом, угрожая отверткой забрали все деньги

Разбойное нападение раскрыто по "горячим следам".

71-летняя жительница села Кушмурун спала ночью в своем доме, когда около 4:00 к ней вломились грабители, сообщает zakon.kz.

Дверь взломали ломом, но тихо и проснулась женщина только от шума в темной комнате. Неизвестные обыскивали помещение, с помощью фонарика. Пригрозив женщине отверткой, они продолжали искать деньги. В тумбочке, в железной коробке они нашли деньги и серьги, после чего покинули дом. На месте преступления полицейские изъяли бутылку из-под пива, следы обуви и лом.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Полицейские Аулиекольского района совместно с оперативниками облдепартамента, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местных жителей, двух братьев в возрасте 25 лет, третий подозреваемый - 26 лет.

По словам заместителя начальника отдела полиции района подполковника полиции Жансерика Хасанова, подозреваемые знали, что пенсионерка проживает одна и у нее имеются сбережения. Одев медицинские маски, двое аулиекольцев проникли в дом, а третий из братьев стоял на улице. Все задержанные дали признательные показания. пресс-служба ДП Костанайской области

Деньги и золотые изделия вернули владелице.

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье 192 Уголовного кодекса.

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