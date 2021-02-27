Стоимость квартир из соцфонда в Алматы повышаться не будет

На сегодняшний день по городу цены на социальное жилье по государственной программе "Шаңырақ", а также на кредитное жилье составляет до 240 тысяч тенге.

Заместитель директора филиала АО "Отбасы Банк" города Алматы Данагуль Тусупова заявила, что стоимость квартир из социального фонда повышаться не будет, сообщает zakon.kz.

На онлайн-брифинг о ходе реализации государственных жилищных программ в городе, она отметила, что социальное жилье вводится в рамках государственной программы "Нұрлы жер". Соответственно цены на жилье фиксированы в рамках этой программы.

Повышение цен не ожидается. На сегодняшний день по городу Алматы цены на социальное жилье по государственной программе "Шаңырақ", а также на кредитное жилье составляет до 240 тысяч тенге. замдиректора филиала АО "Отбасы Банк" города Алматы Данагуль Тусупова

Условия программы "Шаңырақ": эффективная ставка – 5% годовых, первоначальный взнос – 10%, максимальный срок займа – до 20 лет, максимальная сумма займа – до 18 млн тенге. Участвовать имеют право все категории очередников МИО.

В 2020 году в Алматы обеспечены жильем 2926 семей. В текущем году акимат планируется обеспечить жильем более 8 тыс. горожан, из которых: СУСН - 427; многодетные семьи - 452; "Шаңырақ" - 3578, кредитное жилье – 1411; "Алматы жастары" – 1000; арендное жилье для работающей молодежи – 1050; "Бакытты отбасы" – 374.

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