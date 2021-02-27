Главный государственный санитарный врач внес изменения в постановление о карантине

Приложение zakon.kz
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Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 1 марта 2021 года.
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов внес изменения в Постановление о об ограничительных мерах в стране, сообщает zakon.kz.
Согласно им, сотрудники государственных органов (организацией), национальных компаний переводятся на дистанционную форму работы в зависимости от производственной необходимости.
На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (температура тела выше 37, кашель, наличие насморка);
В компьютерные клубы допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше:
Боулинги:
Перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);
Контроль температуры тела персонала и посетителей, с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания. При наличии указанных симптомов обслуживание посетителей не допускается;
Рассадка посетителей с соблюдением социальной дистанции (не менее 2 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя в бильярдном зале и боулинге, в компьютерном зале при соблюдении дистанции между столами не менее 2 метров);
Сохраняется запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:
По-прежнему, ограничена деятельность социально-экономических объектов (объекты розничной торговли продукцией, магазины у дома, объекты оптовой и розничной торговли пищевой продукцией (продовольственные рынки), продовольственные склады, Объекты оптовой и розничной торговли (непродовольственные рынки), непродовольственные склады и тд.)
Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводится не ранее двух недель после перехода в желтую или зеленую зону;
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 1 марта 2021 года.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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