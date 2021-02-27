Аким Туркестана о концепции музея Кожа-Ахмеда Яссауи

В социальных сетях начала подниматься тема воровства идеи концепции музея Кожа-Ахмеда Яссауи. Блогер Rinat BF обвинил акимат Туркестана в воровстве его идеи, сообщает zakon.kz.

Аким города Туркестан Рашид Аюпов на своей странице в социальной сети Facebook высказался по этому поводу:

Концепцию музея оценивала и утверждала группа ученых из Казахстана, Узбекистана, Турции и России. Не скажу, что ученые сразу пришли к единому мнению, но все-таки общее понимание концепции было выработано.

Подрядчиком по строительству выступила компания Базис и лезть во внутренние отношения бизнеса, как акимат города, мы не собираемся. У нас немного другие задачи.

Но, видимо, кому-то очень хочется достать змею из норы чужими руками.

По вопросам заполнения музея и дизайна интерьера мы объявляли специальный конкурс и даже рассылали индивидуальные приглашения потенциальным поставщикам. Победила в конкурсе компания из Алматы.

Сегодня узнал, что один из поставщиков "BF CreaGroup", который просто не участвовал в конкурсе, начал возмущаться по поводу каких-то там авторских вопросов и обвинять акимат города Туркестан и Туркестанской области. Хотя, от участия в конкурсе отказался.

Еще раз повторю – мы, как акимат, не имеем права лезть в гражданско-правовые отношения бизнеса. Это нам запрещает Закон и об этом упоминал Президент.

Кстати, идея, BF CreaGroup ученым не понравилась, вызвала бурю обсуждений и была отвергнута.