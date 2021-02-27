Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба

По мнению Саркисяна, Вооруженные силы Армении должны придерживаться политического нейтралитета.

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, сообщает zakon.kz.

Он вернул документ премьеру Николу Пашиняну, заявили в администрации главы республики.

Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель - защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил, - говорится в сообщении.

По мнению Саркисяна, вооруженные силы Армении должны придерживаться политического нейтралитета.

25 февраля Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы.

В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

После этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генерального штаба ВС, генерал-полковник Оника Гаспаряна будет увлоен.

Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. После этого в армянской столице начались протесты.

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