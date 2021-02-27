Николь Кидман ударили по лицу в оперном театре

По словам мужа, сначала он не понял, что произошло. С одной стороны, он захотел защитить свою жену, а с другой понимал, что надо проявить сдержанность.

Звезду Голливуда, австралийскую актрису Николь Кидман ударили по лицу во время просмотра пьесы в Сиднейском оперном театре, сообщает zakon.kz.

Как пишет Independent, муж актрисы Кит Урбан рассказал, что после спектакля сидевший за ними мужчина ударил Кидман программкой по лицу. Причиной стали их аплодисменты, поскольку в Австралии не принято аплодировать в опере.

По словам Урбана, сначала он не понял, что произошло. С одной стороны, он захотел защитить свою жену, а с другой понимал, что надо проявить сдержанность.

Между двумя мужчинами возникла перепалка и пришлось вызвать полицию.

Позднее Урбан объяснил, что никогда не посещал оперный театр и не знал, что овации там не приняты.

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