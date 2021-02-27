Казахстанский боксер завоевал пояс WBC Asian

Поединок закончился победой единогласным решением судей.

В Алматы состоялся поединок за титул WBC Asian в легком весе между казахстанцем Нуртасом Ажбеновым (10-0, 4КО) и россиянином Евгением Смирновым (13-1-3, 3КО), сообщает zakon.kz.

Казахстанец впервые сразился за титул в профессионалах, передает Sports.kz.

Бой в легком весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный титул чемпиона по версии WBC (ABC) Continental. Поединок закончился победой Ажбенова единогласным решением судей.

Для Нуртаса Ажбенова эта победа стала одиннадцатой в карьере и принесла ему первый чемпионский пояс в профи. Евгений Смирнов потерпел второе поражение.

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