Twitter вводит эксклюзивную платную подписку

Super Follow будет реализована посредством месячной подписки за $5, благодаря которой подписчик будет получать доступ к уникальному контенту.

Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту, сообщает zakon.kz.

ТАСС передает, что соцсеть планирует внедрить функцию создания групп. Когда будут реализованы, все представленные задумки, в компании не сообщили. Однако глава Twitter Джек Дорси отметил, что впредь соцсеть будет активнее внедрять различные новшества нежели это было ранее.

Изучение возможностей финансирования аудитории, таких как Super Follows, позволит создателям контента получать прямую поддержку своей аудитории, и это будет стимулировать их продолжать создавать контент, который нравится их подписчикам. пресс-секретарь Twitter

Super Follow будет реализована посредством месячной подписки за $5, благодаря которой подписчик будет получать доступ не только к уникальному контенту, но и другие преимущества, например, "значок сторонника" или "доступ к сообществу". Отказаться от подписки можно будет в любое время.

Также была представлена еще одна функция — "Сообщества" (Communities). Как в Facebook, пользователи Twitter смогут объединяться в группы по интересам, чтобы видеть больше твитов на определенные темы.

Сроки запуска новых функций не называются.

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