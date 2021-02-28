Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25053(+92),
- в городе Алматы - 24977(+99),
- в ВКО - 21998(+53),
- в Атырауской области - 17167(+46),
- в Павлодарской области - 17535(+80),
- в Карагандинской области - 15401(+53),
- в Акмолинской области - 13580(+70),
- в ЗКО – 12973(+63),
- в СКО - 12310(+35),
- в Костанайской области - 12312(+63),
- в Алматинской области - 10796(+69),
- в городе Шымкент - 6147(+24),
- в Жамбылской области - 5947(+12),
- в Туркестанской области - 4284(+8),
- в Мангистауской области - 4226(+7),
- в Актюбинской области - 4262(+11),
- в Кызылординской области - 3841(+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 98,
- в городе Алматы - 195,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 60,
- в Атырауской области - 21,
- в ВКО - 28,
- в ЗКО - 48,
- в Карагандинской области - 34,
- в Костанайской области - 40,
- в Кызылординской области - 14,
- в Мангистауской области - 8,
- в Павлодарской области - 39.
Всего в стране выздоровели – 196 342 человека от COVID-19.
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