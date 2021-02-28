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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: zakon.kz. 28 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25053(+92),
  • в городе Алматы - 24977(+99),
  • в ВКО - 21998(+53),
  • в Атырауской области - 17167(+46),
  • в Павлодарской области - 17535(+80),
  • в Карагандинской области - 15401(+53),
  • в Акмолинской области - 13580(+70),
  • в ЗКО – 12973(+63),
  • в СКО - 12310(+35),
  • в Костанайской области - 12312(+63),
  • в Алматинской области - 10796(+69),
  • в городе Шымкент - 6147(+24),
  • в Жамбылской области - 5947(+12),
  • в Туркестанской области - 4284(+8),
  • в Мангистауской области - 4226(+7),
  • в Актюбинской области - 4262(+11),
  • в Кызылординской области - 3841(+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 98,
  • в городе Алматы - 195,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 60,
  • в Атырауской области - 21,
  • в ВКО - 28,
  • в ЗКО - 48,
  • в Карагандинской области - 34,
  • в Костанайской области - 40,
  • в Кызылординской области - 14,
  • в Мангистауской области - 8,
  • в Павлодарской области - 39.

Всего в стране выздоровели – 196 342 человека от COVID-19.

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