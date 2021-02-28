Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25053(+92),

в городе Алматы - 24977(+99),

в ВКО - 21998(+53),

в Атырауской области - 17167(+46),

в Павлодарской области - 17535(+80),

в Карагандинской области - 15401(+53),

в Акмолинской области - 13580(+70),

в ЗКО – 12973(+63),

в СКО - 12310(+35),

в Костанайской области - 12312(+63),

в Алматинской области - 10796(+69),

в городе Шымкент - 6147(+24),

в Жамбылской области - 5947(+12),

в Туркестанской области - 4284(+8),

в Мангистауской области - 4226(+7),

в Актюбинской области - 4262(+11),

в Кызылординской области - 3841(+6).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 98,

в городе Алматы - 195,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 60,

в Атырауской области - 21,

в ВКО - 28,

в ЗКО - 48,

в Карагандинской области - 34,

в Костанайской области - 40,

в Кызылординской области - 14,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 39.

Всего в стране выздоровели – 196 342 человека от COVID-19.

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