Ученые определили необходимое число шагов в день для долголетия

Долголетию способствуют всего 4 400 шагов в день.

Продолжительность жизни можно увеличить, если проходить в день 4 400 шагов в день, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Исследование проводили ученые из Гарвардского университета.

Концепция прохождения минимум 10 тысяч шагов в сутки является устаревшим мифом. Оказывается, эту норму придумала японская компания, когда выпустила шагомер со слоганом "Пройдем 10 000 шагов в день".

Специалисты из Гарварда выяснили, что для укрепления здоровья будет достаточно 4 400 шагов в день. При этом по мере увеличения количества шагов снижается риск преждевременной смерти. Прогулки рекомендуется дополнять более энергичными упражнениями.

Другие исследователи полагают, что в данном вопросе лучше сосредоточить внимание на времени, проведенном на свежем воздухе. Например, лесные прогулки способствуют снижению кровяного давления, частоты сердечных сокращений и гормона стресса.

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