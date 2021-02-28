В Казахстане число смертей от коронавируса достигло 2 756

На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 280 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 февраля, сообщает zakon.kz.

На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 280 человек (13 711 КВИ+ и 6 569 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 483 пациента, на амбулаторном уровне – 15 797 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 249 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 52 пациента;• на аппарате ИВЛ – 42 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 26 февраля 2021 года зарегистрировано 58 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 244 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 49 284, случаев с летальным исходом - 622, всего выздоровели – 42 093 человека.

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