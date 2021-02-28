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Казахстанские боксеры завоевали шесть медалей на турнире "Странджа"

Фото: sports.kz 28 февраля 2021, 09:29

Единственное золото стране везет Валентина Хальзова.

Шесть медалей в копилке сборной Казахстана по итогам международного турнира "Странджа", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Единственное золото стране везет Валентина Хальзова.

За звание чемпиона в финале бились Надежда Рябец и Ангелина Лукас. Но согласно решению судей, стали обладательницами серебряных медалей. Бронзовую медаль турнира выиграла Карина Ибрагимова.

У мужчин бронзовые призеры Нурканат Райыс и Бийбарыс Жексен.

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