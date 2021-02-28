С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М"

Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более двух часов.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и гидрометеорологического спутника "Арктика-М" успешно отделилась от третьей ступени.

Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя, -- сказал комментатор пуска. Выведение космического аппарата "Фрегатом" на целевую орбиту займет более двух часов.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур прошел штатно, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время, - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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