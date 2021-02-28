В ЕП предложили новые санкции против России за "шпионаж" в Болгарии

В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже".

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России из-за "проводимой Москвой шпионской деятельности" в республике, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет RT со ссылкой на обращение к Европейской комиссии.

В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения.

Парламентарий поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в "шпионаже".

Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций? — уточнил Джамбазки.

Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в "сборе военной информации".

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