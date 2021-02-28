Кто обязан предоставить декларацию на первом этапе

Декларацию можно предоставить через портал электронного правительства.

С 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование населения, сообщает zakon.kz.

Всеобщее декларирование вводится в 4 этапа

Первый этап

С 1 января 2021 года (1 этап) декларация об активах и обязательствах (далее – декларация) представляется следующими физическими лицами, являющимися на 1 января года представления декларации:

· лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;

· лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

· лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;

· лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Второй этап

С 1 января 2023 года декларирование

· для работников государственных учреждений и их супругов,

· а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап

С 1 января 2024 года декларирование

· руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов,

· индивидуальных предпринимателей и их супругов.

Четвертый этап

С 1 января 2025 года декларирование остальных категорий граждан.

Лица, обязанные предоставить декларацию об активах и обязательствах на 1 этапе

Так, согласно статье 1 Закона о противодействии коррупции:

лицо, занимающее ответственную государственную должность,

это лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией РК, конституционными и иными законами РК для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов,в том числе депутат Парламента РК,судья,а равно лицо, занимающее согласно законодательству РК о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса "А";лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций,

это государственный служащий в соответствии с законами РК о государственной службе,депутат маслихата,а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций,

это лицо, избранное в органы местного самоуправления;гражданин, зарегистрированный в установленном законом РК порядке в качестве кандидата в Президенты РК,депутаты Парламента РК или маслихатов,акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов,а также в члены выборного органа местного самоуправления;служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета РК;лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора,служащие Национального Банка РК и его ведомств;служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации,служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (подпункт 4) статьи 1 Закона о противодействии коррупции).

Сроки и порядок представления декларации

Декларация представляется по месту жительства (пребывания):

· в случае представления на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации;

· в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации.

Декларацию можно предоставить через портал электронного правительства

Прием налоговой отчетности (декларация об активах и обязательствах физического лица формы 250.00)

Более подробно о декларации читайте здесь

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