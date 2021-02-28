Одну из станций алматинского метро закрыли

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Станцию "Байконыр" закрыли до 17:30 28-го февраля.
В Алматы закрыли станцию метро "Байконыр", сообщает zakon.kz.
Как сообщили в акимате Алматы, на станции "Байконыр" проводятся технические работы.
По информации пресс-службы акимата стация метро "Байконыр" будет закрыта 28-го февраля с 11:30 до 17:30. Закрытие по словам пресс-службы связана с техническими причинами. Поезда следуют без остановки на данной станции.
Пассажиров просят заранее скорректировать свои маршруты.
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