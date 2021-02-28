Учительницу в США арестовали за совращение семиклассника

Ей грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание.

В американском штате Алабама арестовали 27-летнюю замужнюю учительницу математики Эштон Алану МакКласки после того, как стало известно о том, что она вступила в сексуальную связь с учеником седьмого класса, сообщает zakon.kz.

Кроме прочего, ученик оказался еще и родственником сотрудника офиса шерифа. В связи с конфликтом интересов правоохранители вынуждены были передать дело в Государственное бюро расследований Алабамы, пишет Daily Mail.

Позже женщину выпустила под залог. Общаться с этим учеником запретили. Но ей грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание.

На данный момент руководство школы отправило ее в отпуск.

Женщина замужем в течение трех лет, столько же она преподает в школе.

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