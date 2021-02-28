Карагандинские школьники в марте будут учиться по-новому

Приложение zakon.kz
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Увеличится доля комбинированного обучения с 1 по 5 (7) классы включительно.
Постановлением главного санитарного врача области № 5 от 28 февраля 2021 года па территории Карагандинской области вводятся новые карантинные послабления, сообщает zakon.kz.
Изменения, в том числе, ждут и школьников.
Формат учебы с 1 марта будет следующим:
На всех объектах возобновляющих свою деятельность, необходимо обеспечение строгого соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
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