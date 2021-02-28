Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Карагандинские школьники в марте будут учиться по-новому

Фото: favoritekherson.co 28 февраля 2021, 17:12

Увеличится доля комбинированного обучения с 1 по 5 (7) классы включительно.

Постановлением главного санитарного врача области № 5 от 28 февраля 2021 года па территории Карагандинской области вводятся новые карантинные послабления, сообщает zakon.kz.

Изменения, в том числе, ждут и школьников.

Формат учебы с 1 марта будет следующим:

  • обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с численностью до 300 учащихся, до 15 человек в классе;
  • комбинированное обучение с 1 по 5 (7) классы включительно;
  • индивидуальное обучения учащихся в группах не более 15 человек.

На всех объектах возобновляющих свою деятельность, необходимо обеспечение строгого соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Платный и бесплатный тест на COVID-19
Pfizer и BioNTech начали испытания третьей дозы вакцины от Covid-19