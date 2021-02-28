Русская рулетка – Мясников назвал продукты, способные убить

При употреблении домашних солений в организм могут попасть ботулотоксины. Они считаются одним из самых страшных ядом в мире.

Домашние консервы могут стать причиной развития смертельного заболевания — пищевого ботулизма, предупреждает российский врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что при употреблении домашних солений в организм могут попасть ботулотоксины. Они считаются одним из самых страшных ядом в мире.

Они выделяются из зараженной еды или не приготовленной должным образом. Избежать этого можно путем кипячения банки, в которой впоследствии будут храниться продукты.

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По его словам, ботулотоксины могут содержаться также в колбасах, соленой и копченой рыбе. Их наличие в этих продуктах невозможно определить ни по их виду, ни по запаху.

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