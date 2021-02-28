Мать и дочка скончались после обработки дома инсектицидами в Актау

Одна из жительниц дома, не предупредив соседей, травила в своей квартире насекомых.

В городе Актау от отравления химическими веществами погиб ребенок и его мать, еще девять человек пострадали, сообщает zakon.kz.

Как передает инАктау, пострадавшие экстренно госпитализированы.

В полиции установили, что одна из жительниц дома, не предупредив соседей, травила в своей квартире насекомых препаратом "Квикфос".

По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт зарегистрирован в управлении полиции города Актау по статье 304 ч.4 УК РК.

В конце января также в Актау на два года осудили женщину, которая травила клопов тем же препаратом. Тогда погиб ребенок, живший по соседству.

В ноябре 2018 года в Мангистау при дезинфекции дома отравились пять человек, двое погибли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!