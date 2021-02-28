Турция создает гибридную ракету для миссии на Луну

По словам Варанка, в стране также разработана уникальная технология гибридных двигателей.

Турецкий беспилотный космический аппарат будет доставлен на Луну при помощи создаваемой Анкарой гибридной ракеты, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, в интервью Anadolu.

Он рассказал, что двигатель для ракеты может создать компания Delta V, которая с 2017 года занимается космическими разработками.

Компания была основана в 2016 году и работает над космическими разработками с 2017 года. В рамках миссии на Луну мы ожидаем главным образом разработок двигателей, которые позволят нам осуществить запуски в космос. министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк

Он подчеркнул, что космическая программы Турции нацелена на то, чтобы вывести страну в "высшую лигу в космической сфере". По словам Варанка, в стране также разработана уникальная технология гибридных двигателей, которые являются важной составляющей миссии на Луну.

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