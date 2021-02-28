Лукашенко уйдет весной - Тихановская

По ее мнению, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко весной покинет свой пост, сообщает zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag.

По мнению Тихановской, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

Недавно бывший министр культуры Беларуси, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, который осенью 2020 года уехал в Польшу, призывает Запад добиваться полной экономической изоляции Беларуси.

Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится, - отметил Латушко в беседе с журналистами немецкой газеты Welt am Sonntag.

С точки зрения Латушко, Евросоюзу необходимо приостановить все экономические взаимоотношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше "выручать средства на международных финансовых рынках".

При этом оппозиционер, так же, как и Светлана Тихановская, выразил уверенность в том, что "решающая битва" между протестующими и нынешней властью разыграется уже весной.

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