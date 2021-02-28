Навального доставили в колонию во Владимирской области

Сейчас он на карантине.

Алексея Навального доставили в исправительную колонию Владимирской области, сообщает zakon.kz.

Об этом сказано в публикации официального печатного органа Общественных наблюдательных комиссий - "Газете ОНК".

Мы можем подтвердить, что он сейчас в одном из учреждений УФСИН по Владимирской области. Сейчас он на карантине. ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников

27 февраля стало известно, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Покрове.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в заключении два года и восемь месяцев — суд зачел год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше". 20 февраля, после того, как Мосгорсуд признал решение Симоновского суда законным, стало известно, что Навальный будет отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Центральной России.

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