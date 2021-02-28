В Нигерии освободили 317 похищенных бандитами школьниц

В ночь на 26 февраля боевики приехали к школе на 20 мотоциклах, ворвались в общежития, а затем увели девочек в лес.

В Нигерии в штате Замфара освободили более 300 школьниц, захваченных несколько дней назад боевиками, сообщает zakon.kz.

Об этом передает местное издание Nation.

Подразделения федеральных сил безопасности и полиция все это время вели интенсивные поиски. Одновременно власти штата проводили переговоры с местными общинами на предмет освобождения учениц.

Пока не уточняется, каким образом удалось освободить детей и был ли заплачен за них выкуп.

Ожидается, что вскоре освобожденных девочек доставят в город Гусау, столицу штата Замфара.

В ночь на 26 февраля боевики приехали к школе на 20 мотоциклах, ворвались в общежития, а затем увели девочек в лес. Во время нападения несколько военнослужащих были ранены.

Похищения школьников и студентов в Нигерии происходят на регулярной основе. Периодически ответственность за нападения берут экстремистская группировка "Боко-Харам" и террористическая организация "Исламское государство".

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