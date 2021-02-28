Полицейский спас мужчину в Семее

Он сделал массаж сердца и искусственное дыхание мужчине, у которого случился инсульт на улице.

Полицейский из Семея пришел на помощь мужчине, у которого случился инсульт на улице, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел после полудня в одном из дворов многоэтажного дома.

О поступке полицейского стало известно из социальных сетей. На одном из известных городских пабликов Семея подписчик @akimov.kaidar рассказал как на его глазах сотрудник полиции спас мужчину.

Очень хочется сказать огромное спасибо сотруднику полиции Мынгаеву Аскару, который на глазах у меня спас человека. Я стоял и разговаривал со своим соседом, к нам подошел парень и упал рядом. Мы в панике начали звонить в "скорую" и как раз рядом стояла полицейская машина. Сотрудник полиции начал делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Парень, который упал и был без дыхания несколько минут, начал дышать. Скорая помощь тоже приехала быстро, врачам тоже огромное спасибо! Меня до сих пор трясет, но я хочу, чтобы не только я и мои соседи знали об этом, но и родственники парня тоже знали, что жизнь ему спас сотрудник полиции, сержант Мынгаев Аскар - написал горожанин.

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