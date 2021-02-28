Экономист предупреждает об опасности биткоина для мирового климата

Чтобы исправить ситуацию, ученый призвал государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты.

Майнинг биткоинов представляет угрозу для экологии, к такому выводу пришли американские ученые, сообщает zakon.kz.

Добыча криптовалюты, по мнению экспертов, превышает нормы потребления электроэнергии, пишет The Guardian.

Количество электричества, которое сейчас используется для добычи биткоинов, уже превысило тот объём, который используют целые страны, например, Ирландия. Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт в год, которые используются только для добычи биткоина. профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс

Чтобы исправить ситуацию, ученый призвал государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты.

В среду днем стоимость биткоина выросла более чем на 10% после обвала на 23% за несколько дней. 21 февраля стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 58 тыс. долларов. Рыночная капитализация биткоина перешагнула 1 трлн долларов.

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