Против 300 участников штурма Капитолия выдвинули обвинения

Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности. исполняющего обязанности министра юстиции США Меррик Гарланд.

По делу о беспорядках в Вашингтоне и штурме здания Конгресса США 6 января этого года, обвинения выдвинули более 300 участникам события, из которых 280 человек были задержаны, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции США Меррика Гарленда.

Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены. Меррик Гарланд

Протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счеты с жизнью.

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