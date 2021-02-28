Как не навредить здоровью при занятиях с компьютерами и ноутбуками

Из-за долгого нахождения за компьютером могут появиться остеохондроз и искривление позвоночника.

В связи с пандемией коронавируса государства всего мира были вынуждены перестраивать систему образования на дистанционный формат. Казахстан – не исключение. Как детям не потерять зрение и сохранить здоровье во время дистанционного обучения, читайте в данном материале, сообщает zakon.kz.

Требования к условиям при работе на компьютере

Из-за долгого нахождения за компьютером могут появиться остеохондроз и искривление позвоночника.

Экран видеомонитора должен находиться на расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм от глаз пользователя с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

Основные размеры рабочего места при работе с компьютерами высота края стола и высота пространства для ног должны соответствовать росту.

Не рекомендовано использовать в качестве сидения табуретки или скамейки.

Во время работы за ноутбуком и компьютером важно не горбиться.

Одной из причин развития искривления позвоночника является несоблюдение правильной осанки, как во время учебы, работы за столом, так и при ходьбе.

Требования к длительности занятий с компьютерами и ноутбуками

Частая работа за компьютером в раннем возрасте может оказать негативное влияние на мышцы, управляющие глазами, в результате чего ребенку очень трудно будет концентрировать зрение на определенном предмете, особенно в таких занятиях, как чтение. Если это произойдет, придется ходить в очках.

Общие рекомендации – детям с 3-х до 5-ти лет - не более 15-ти минут использования гаджетов в сутки.

Непрерывная длительность занятий в дошкольных организациях и школах непосредственно с компьютерами и ноутбуками в течение учебного часа соответствует:

дошкольных организациях и 1 классах - не более 15 минут;2 - 3 классах - не более 20 минут;4-5 классах - не более 25 минут;6 - 8 классах - не более 30 минут;9 - 11(12) классах - не более 35 минут.

Профилактические мероприятия при работе с компьютерами и ноутбуками

Продолжительность непосредственной работы с компьютерами, ноутбуками, планшетами рекомендуется не более 2 часов.

В период работы проводятся профилактические мероприятия: упражнения для глаз через каждый 20-25 минут и физкультурная пауза через 45 минут во время перерыва.

Занятия с компьютерами, ноутбуками, планшетами не проводятся за счет времени, отведенного для сна, дневных прогулок и оздоровительных мероприятий.

Одновременное использование 1 компьютера, ноутбука, планшета двумя и более людьми, независимо от возраста не рекомендуется.

Не используются компьютеры, ноутбуки без наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Современный монитор не является источником радиоактивного излучения.

Перед началом работы и после каждого академического часа занятий осуществляют сквозное проветривание.

В качестве источников света при искусственном освещении используются люминесцентные лампы.

В светильниках местного освещения допускается применение ламп накаливания, в том числе энергосберегающие.

Не забывайте кушать. Работа или игра за компьютером нередко поглощает все внимание человека. Находясь мыслями там, в мониторе, человек забывает обо всем, в том числе об обеде, работают впроголодь весь день.

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