Турнир по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой

Один из дагестанских зрителей то ли крикнул, то ли махнул рукой, то ли крикнул "Ура!", и это не понравилось осетинским болельщикам.

Турнир по дзюдо в Каспийске завершился массовой дракой, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано на странице телеканала "РЕН ТВ" в Twitter.

Судя по видео, которые опубликовали в соцсетях очевидцы, в конфликте приняли участие несколько десятков человек, в том числе и участники первенства. Ведущий мероприятия попытался остановить дерущихся и в микрофон потребовал прекратить потасовку.

В минспорта региона уточнили, что инцидент произошел во время поединка за выход в финал в весовой категории до 73 килограммов между дзюдоистами Абдулкадиром Абдулкадировым, представляющим Республику Дагестан, и Сарматом Голоевым, представляющим Республику Северная Осетия-Алания.

Один из дагестанских зрителей то ли крикнул, то ли махнул рукой, то ли крикнул "Ура!", и это не понравилось осетинским болельщикам.

Информацию о случившемся ТАСС подтвердил врио министра спорта региона Магомед Магомедов.

Сейчас собираем все стороны конфликта, уже примирение есть. Но тем не менее это далеко не спортивное поведение. Кроме того, проведем служебное расследование, [те,] кто допустил или инициировал конфликт, будут наказаны вплоть до дисквалификации. Но, как мне известно, драка произошла не между спортсменами, а [между] болельщиками с трибуны. Никаких задержаний со стороны полиции, по моей информации, нет. Магомед Магомедов.

Магомедов уточнил, что на данный момент проводят проверку. Если действующие спортсмены участвовали в драке, их как минимум дисквалифицируют.

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