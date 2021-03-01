Диетологи назвали продукт быстрее всего приводящий к избыточному весу

Употребление сладких напитков (в том числе, чая с сахаром) — верный способ обзавестись большим животом в короткие сроки.

Представители Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что употребление сладких газированных напитков способствуют росту жира в районе талии, тем самым уменьшая шансы на похудение, сообщает zakon.kz.

Как уточняет издание Express, исследователи в рамках эксперимента измеряли уровень жира более чем у 2500 добровольцев.

Выяснилось, что у тех, кто ежедневно пил сладкие напитки, уровень висцерального жира был на 10 процентов выше по сравнению с теми, кто не имеет такой привычки.

Доктор Луиза Вайзман в беседе с Express подчеркнула, что употребление сладких напитков (в том числе, чая с сахаром) — верный способ обзавестись большим животом в короткие сроки. Помимо исключения продукта следует ежедневно практиковать физические нагрузки в течение 30 минут, отметила доктор.

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