Протестующие в Ереване требуют возвращения Карабаха

С наступлением темноты радикалы взяли в руки факелы и отправились в шествие по центру столицы.

В центре Еревана армянские радикалы из движения "Сасна црер" устроили факельное шествие, добиваясь отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает zakon.kz.

Кроме того, протестующие требуют "возвращения Карабаха", передает РИА "Новости".

Радикалы вышли на митинг к ступеням хранилища древних книг Матенадаран, а затем отправились по улицам Еревана. Поблизости находятся правоохранители, которые не вмешиваются в ход шествия.

Митинг стартовал одновременно с концертом оппозиции, который проходит возле парламента. С наступлением темноты радикалы взяли в руки факелы и отправились в шествие по центру столицы.

Ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать "адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации". После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.

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