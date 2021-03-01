Назарбаев обратился к народу Казахстана

Значимость нашего единства наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Поздравление Нурсултана Назарбаева с Днем благодарности:

Дорогие соотечественники!

День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимопомощь и единство народа Казахстана.

Особая символичность этого праздника заключается в том, что он отмечается в первый день весны – время обновления и надежд.

И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского народа и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, надежным фундаментом которого выступают согласие и консолидация казахстанского общества.

Значимость нашего единства наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы единым фронтом выступили против нового глобального вызова, угрожающего стабильному развитию государства.

В год 30-летия нашей Независимости мы еще раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных основах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви к нашей общей Родине – Республике Казахстан!

Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности!

Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!

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