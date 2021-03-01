Казахстанцы отмечают День благодарности

1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.

Сегодня, 1 марта, в Казахстане отмечается День благодарности, сообщает zakon.kz.

В этот день народы страны могут поблагодарить друг друга за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие были депортированы в страну.

Эта дата выбрана неслучайно, так как именно 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана по инициативе президента Нурсултана Назарбаева. Ассамблея народа Казахстана занимает центральное место в системе государственной национальной политики, она включает в себя более 800 этнокультурных объединений.

В своей речи на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования её 20-летия, Нурсултан Назарбаев предложил отмечать День благодарности в Казахстане.

Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу, – сказал тогда Нурсултан Назарбаев.

С 2016 года 1 марта официально празднуется как День благодарности.

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