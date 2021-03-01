О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 213 431 случай, из них:

в городе Нур-Султан - 25095(+42),

в городе Алматы - 25073(+96),

в ВКО - 22039(+41),

в Атырауской области - 17181(+14),

в Павлодарской области - 17617(+82),

в Карагандинской области - 15433(+32),

в Акмолинской области - 13655(+75),

в ЗКО – 13008(+35),

в СКО - 12348(+38),

в Костанайской области - 12374(+62),

в Алматинской области - 10866(+70),

в городе Шымкент - 6154(+7),

в Жамбылской области - 5956(+9),

в Туркестанской области - 4285(+1),

в Мангистауской области - 4230(+4),

в Актюбинской области - 4268(+6),

в Кызылординской области - 3849(+8).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 100,

в городе Алматы - 66,

в Акмолинской области - 70,

в Алматинской области - 64,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 19,

в ЗКО - 39,

в Карагандинской области - 39,

в Костанайской области - 33,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 65,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели – 196 889 человек от COVID-19.

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