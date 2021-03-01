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О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: zakon.kz. 1 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 213 431 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25095(+42),
  • в городе Алматы - 25073(+96),
  • в ВКО - 22039(+41),
  • в Атырауской области - 17181(+14),
  • в Павлодарской области - 17617(+82),
  • в Карагандинской области - 15433(+32),
  • в Акмолинской области - 13655(+75),
  • в ЗКО – 13008(+35),
  • в СКО - 12348(+38),
  • в Костанайской области - 12374(+62),
  • в Алматинской области - 10866(+70),
  • в городе Шымкент - 6154(+7),
  • в Жамбылской области - 5956(+9),
  • в Туркестанской области - 4285(+1),
  • в Мангистауской области - 4230(+4),
  • в Актюбинской области - 4268(+6),
  • в Кызылординской области - 3849(+8).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 100,
  • в городе Алматы - 66,
  • в Акмолинской области - 70,
  • в Алматинской области - 64,
  • в Атырауской области - 13,
  • в ВКО - 19,
  • в ЗКО - 39,
  • в Карагандинской области - 39,
  • в Костанайской области - 33,
  • в Кызылординской области - 9,
  • в Мангистауской области - 4,
  • в Павлодарской области - 65,
  • в СКО - 16,
  • в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели – 196 889 человек от COVID-19.

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