О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 213 431 случай, из них:
- в городе Нур-Султан - 25095(+42),
- в городе Алматы - 25073(+96),
- в ВКО - 22039(+41),
- в Атырауской области - 17181(+14),
- в Павлодарской области - 17617(+82),
- в Карагандинской области - 15433(+32),
- в Акмолинской области - 13655(+75),
- в ЗКО – 13008(+35),
- в СКО - 12348(+38),
- в Костанайской области - 12374(+62),
- в Алматинской области - 10866(+70),
- в городе Шымкент - 6154(+7),
- в Жамбылской области - 5956(+9),
- в Туркестанской области - 4285(+1),
- в Мангистауской области - 4230(+4),
- в Актюбинской области - 4268(+6),
- в Кызылординской области - 3849(+8).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 100,
- в городе Алматы - 66,
- в Акмолинской области - 70,
- в Алматинской области - 64,
- в Атырауской области - 13,
- в ВКО - 19,
- в ЗКО - 39,
- в Карагандинской области - 39,
- в Костанайской области - 33,
- в Кызылординской области - 9,
- в Мангистауской области - 4,
- в Павлодарской области - 65,
- в СКО - 16,
- в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровели – 196 889 человек от COVID-19.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!