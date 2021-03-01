Мамин: Сплоченность во все времена помогала нам преодолевать испытания

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Примите слова искренней благодарности за мир и согласие в Казахстане.
Премьер-министр Аскар Мамин поздравил соотечественников с 1 марта — Днем благодарности, сообщает zakon.kz.
Его поздравление опубликовано на сайте главы правительства.
Дорогие соотечественники, поздравляю с 1 марта — Днем благодарности! Учрежденный Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым этот праздник — символ взаимодоверия, взаимовыручки и милосердия, а также общей исторической памяти многонационального казахстанского народа. Сплоченность во все времена помогала нам преодолевать любые испытания и идти к поставленной цели. Уверен, что непреходящие ценности казахстанцев — взаимоподдержка, толерантность и взаимопонимание, будут и впредь надежной опорой развития нашего общего дома — Республики Казахстан. Примите слова искренней благодарности за мир и согласие в Казахстане, а также ваш добросовестный труд во благо процветания нашей Родины! Желаю всем казахстанцам, каждой семье крепкого здоровья и благополучия! - отметил Аскар Мамин.
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