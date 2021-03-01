Обновлены данные по смертности от коронавируса и пневмонии в Казахстане

От коронавируса умерли 8 казахстанцев.

11 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса за сутки умерли 8 человек, от пневмонии - 3.

27 февраля зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 214 человек выздоровели, - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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